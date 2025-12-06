Реклама

07:59, 7 декабря 2025

Юрист предупредил о случаях изъятия дачных участков весной

Юрист Исмаилов предупредил о случаях изъятия дачных участков весной
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Зобков Юрий / Фотобанк Лори

За содержание участка в заброшенном состоянии собственникам грозят денежные штрафы и даже изъятие через суд, рассказал доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Исмаилов Исмаил. Критериями, которые указывают на признаки заброшенности, он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Юрист объяснил, что для земель населенных пунктов среди критериев заброшенности выделяется захламление более чем 50 процентов площади земельного участка предметами, которые не связаны с его использованием. Также на заброшенность указывает отсутствие на земельном участке более 7 лет жилого дома или наличие на участке только разрушенных построек, которые не ремонтируются более одного года, отметил эксперт.

Для садовых, огородных и приусадебных участков среди признаков неиспользования отмечается зарастание участка более чем на 50 процентов сорняками выше 1 метра, в том числе борщевиком или полынью. 

Исмаилов ИсмаилЮрист

Эксперт отметил, что первичное выявление нарушений влечет исключительно предупреждение с установлением срока на устранение нарушений. В случае неустранения в течение полугода может последовать штраф в размере 20-25 тысяч рублей, а изъятие участка через суд возможно только после штрафа в случаях, если ситуация не исправится, подчеркнул юрист.

«Существует ряд исключений: когда участок находится под арестом или запретом на использование, при наступлении этих обстоятельств в результате стихийных бедствий или если невозможность регистрации объекта на участке вызвана действиями или бездействием органов государственной власти, органов местного самоуправления или лиц, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым должен быть подключен индивидуальный жилой дом», — сказал Исмаилов.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться жилья из-за незаконной перепланировки. За самовольное переустройство собственник может получить штраф от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей.

