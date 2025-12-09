Реклама

17:43, 9 декабря 2025Путешествия

Россиянин впал в кому во время отпуска в Турции и не выжил

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Российский турист заболел пневмонией во время отпуска в Турции, впал в кому и не выжил. Об этом сообщил Telegram-канал издания E1.

49-летний Алексей из Екатеринбурга отправился на отдых со своей гражданской женой в начале ноября. Он должен был вылетать домой 4 ноября, но в аэропорту мужчине неожиданно стало плохо. Его госпитализировали с высоким давлением, позже температура поднялась до 40 градусов.

«Наверное, купался, загорал и простудился или, может быть, подхватил какую-то инфекцию. Врачи поставили диагноз "пневмония" и ввели в искусственную кому», — заявила мать Алексея. По ее словам, семье вначале удалось договориться о транспортировке мужчины в Россию для дальнейшего лечения, однако позже родственникам сообщили, что его могут не довезти даже до аэропорта.

По словам матери екатеринбуржца, сердце Алексея остановилось из-за воспаления легких. В ближайшие дни тело мужчины должны перевезти на родину.

Ранее российский турист, отдыхавший с семьей в Анталье, пожаловался на плохое самочувствие и был госпитализирован. В больнице его не смогли спасти. Причины произошедшего выясняются.

