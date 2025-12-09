Реклама

Путешествия
03:36, 9 декабря 2025Путешествия

Россиянка побывала в США и описала американок фразой «весит как двухдверный холодильник»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Julio Cortez / AP

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала американок фразой «весит как двухдверный холодильник». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, женщины в США не стараются наряжаться и наносить макияж ради одобрения общества, а просто носят то, в чем им комфортно. «Здесь никто никому ничего не должен. И я смотрю на эту американку, которая весит как двухдверный холодильник, поправляет свой бесстыдный пучок и спокойно тянет за собой тележку с едой, и думаю: "Ну и что? Кто сказал, что она обязана быть худой?"» — рассуждает россиянка.

Ершова подчеркнула, что американки не пытаются впечатлить других, а предпочитают свой комфорт и живут спокойно.

Ранее эта же тревел-блогерша сравнила отношения между членами семьи в США и на своей родине. По ее словам, американцы помогают друг другу так, «как у нас не помогает никто».

