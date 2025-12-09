Реклама

13:30, 9 декабря 2025Путешествия

Российская авиакомпания анонсировала распродажу билетов с 50-процентными скидками

«Аэрофлот» анонсировал распродажу билетов с 50-процентными скидками
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: TravnikovStudio / Shutterstock / Fotodom  

Российская авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала новогоднюю распродажу билетов с 50-процентными скидками. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте авиаперевозчика.

Распродажа пройдет 10 и 11 декабря. Всего она предлагает около миллиона билетов. В акции участвуют более 200 российских и зарубежных направлений. К покупке доступны тарифы «Эконом», «Комфорт» и «Бизнес». Лететь по купленным билетам можно с 11 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года. Также сообщается, что среди участников пройдет розыгрыш 50 туров.

В ноябре бюджетная российская авиакомпания «Победа» проводила распродажу билетов в честь «черной пятницы». Тогда участники акции могли приобрести билеты стоимостью от 499 до 999 рублей.

