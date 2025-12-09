Реклама

12:07, 9 декабря 2025

Самолет совершил аварийную посадку из-за неисправности туалетов

Самолет Ryanair аварийно сел на Канарах из-за неисправности туалетов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Phil Noble / Reuters

Самолет авиакомпании Ryanair совершил аварийную посадку на Канарских островах из-за неисправности туалетов. Об этом пишет газета The Sun.

Борт выполнял рейс с острова Фуэртевентура (Канарские острова) до Бристоля (Великобритания). Спустя 1,5 часа полета выяснилось, что туалеты в салоне неисправны. Тогда пилоты приняли решение перенаправить самолет на остров Лансароте на Канарах.

Информации о том, смогли ли пассажиры улететь в Великобританию тем же днем, не поступало.

Ранее самолет в США совершил аварийную посадку из-за птицы в двигателе. Она попала в него, когда лайнер набирал скорость на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

