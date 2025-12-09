Сбившего людей на остановке пьяного россиянина отпустили из-под ареста

Суд отпустил из-под ареста водителя, сбившего 6 человек на остановке в Сибири

Суд в Новосибирске отпустил из-под ареста 19-летнего водителя, который в пьяном виде и на арендованном автомобиле сбил людей на остановке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Олега Попова отпустили под запрет определенных действий. До этого он два месяца находился под домашним арестом.

Все произошло вечером 9 октября на улице Кирова. Юноша находился за рулем Volkswagen Polo, не справился с управлением, наехал на ограждение и сбил стоявших на остановке пешеходов. Шесть человек, в том числе 13-летний мальчик, пострадали.

Позже выяснилось, что водитель был пьян и управлял арендованным на чужой аккаунт автомобилем. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ.

