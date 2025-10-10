В российском городе задержали сбившего людей на остановке водителя

В Новосибирске задержали сбившего людей на остановке пьяного водителя

Следователь МВД возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека, который пьяным сбил людей на арендованном автомобиле на остановке в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости.

Юноша ехал на Volkswagen Polo. При перестроении из крайнего левого ряда в средний, он не справился с управлением, наехал на ограждение, а затем сбил стоявших на остановке пешеходов. Уточняется, что в ДТП пострадали шесть человек.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель автобуса сбил пенсионерку, шедшую по пешеходному переходу. Бабушку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии со множественными травмами.