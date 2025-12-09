Реклама

12:52, 9 декабря 2025Мир

Сийярто рассказал о расплате Венгрии за конфликт на Украине

Сийярто: Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Мы дорого расплатились за ту войну, к которой мы не причастны», — сказал он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, венгры заинтересованы в мире. Он также призвал одуматься тех, кто препятствовал мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Сийярто заявил, что Россия и Венгрия должны объединить усилия в борьбе с внешним давлением. Министр также уточнил, что Москва и Будапешт должны совершить рывок, чтобы увеличить взаимодействие двух стран.

