Сийярто рассказал о расплате Венгрии за конфликт на Украине

Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.
«Мы дорого расплатились за ту войну, к которой мы не причастны», — сказал он.
По словам главы внешнеполитического ведомства, венгры заинтересованы в мире. Он также призвал одуматься тех, кто препятствовал мирному урегулированию конфликта на Украине.
Ранее Сийярто заявил, что Россия и Венгрия должны объединить усилия в борьбе с внешним давлением. Министр также уточнил, что Москва и Будапешт должны совершить рывок, чтобы увеличить взаимодействие двух стран.