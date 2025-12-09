Реклама

11:37, 9 декабря 2025Мир

Венгрия призвала Россию объединиться против внешнего давления

Глава МИД Сийярто: Венгрия и РФ должны вместе противостоять внешнему давлению
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Россия и Венгрия должны объединить усилия в борьбе с внешним давлением. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

«Мы строим свою политику исходя из наших национальных интересов. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили очень много важных вопросов взаимодействия двух стран, это придает новый импульс нашим взаимоотношениям. Мы должны твердо работать, противостоять тому давлению, которое на нас оказывается», — подчеркнул дипломат.

По мнению Сийярто, Москва и Будапешт «должны совершить рывок», чтобы увеличить взаимодействие двух стран.

Ранее Сийярто сообщил, что большая делегация из Венгрии направится в Москву, чтобы обсудить сотрудничество в период после санкций. Он указал на то, что после окончания конфликта на Украине мировая экономика сможет вернуться в нормальное русло, и в международных торговых отношениях откроются новые, огромные возможности.

