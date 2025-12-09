Сийярто: Венгерская делегация отправляется в РФ для обсуждения сотрудничества

Большая делегация из Венгрии направляется в Москву, чтобы обсудить сотрудничество в период после санкций. Об этом заявил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).глава венгерского МИД Петер Сийярто перед поездкой.

«Как только война закончится, мировая экономика сможет вернуться в нормальное русло, и в международных торговых отношениях откроются новые, огромные возможности. Санкции не всегда будут с нами», — отметил дипломат.

В связи с этим Венгрия должна быть готова занять хорошую стартовую позицию в новый период. Именно поэтому делегация и направилась с визитом в Москву, резюмировал Сийярто.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз планирует принять Украину в состав объединения к 2030 году, что может привести к началу прямого военного конфликта с Россией. Он также напомнил, что конфликт на территории одного из государств-членов ЕС автоматически обязывает другие страны объединения присоединиться к нему.

До этого Орбан заявил, что ближайшие дни станут ключевыми и самыми опасными для украинского конфликта.