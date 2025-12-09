Способность Европы оказать экономическое давление на Китай оценили

Политолог Асафов: Европа посылает незавуалированные угрозы Китаю

Европа стала посылать незавуалированные угрозы Китаю, поскольку Пекин начал однозначно высказываться по происходящим геополитическим процессам, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС располагает рычагами значительного экономического давления на Китай. По мнению еврочиновника, принятие администрацией президента США новой Стратегии национальной безопасности дает Евросоюзу сигнал о необходимости быть более уверенным не только по отношению к России и Китаю, но и к Вашингтону.

По словам политолога, Каллас, которая часто делает разнонаправленные радикальные заявления, сообщила таким образом о попытке Евросоюза поиграть в пошлины, как президент США Дональд Трамп. По оценке эксперта, такие возможности ЕС сейчас ограничиваются угрозами из-за достаточно серьезных сложностей в экономике.

«Однако видно, что Евросоюз реагирует на внешнюю политику Китая. Это связано с позицией США, России и самого Китая. В высокий политический сезон, когда мы являемся свидетелями довольно серьезных геополитических изменений или появления предпосылок к ним, это попытка тоже продемонстрировать свою субъектность. Хотя вся субъектность ЕС упирается в поиск поводов и способов изъять российские активы и не получить за это последствия», — считает Асафов.

Ранее Каллас призвала США критиковать Россию вместо ЕС. Она назвала обвинения представителей американских властей в адрес Евросоюза провокацией и добавила, что попытка спорить с этими заявлениями была бы равносильна признанию их обоснованными.