Стало известно о крушении самолета Ан-22 в российском регионе

РЕН ТВ: В Ивановской области упал самолет Ан-22

В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации канала, катастрофа произошла в Фурмановском районе российского региона. На борту находились семь членов экипажа. Об их судьбе пока ничего неизвестно.

В свою очередь, Shot пишет в Telegram, что борт может принадлежать Минобороны России. Сейчас на месте работают экстренные службы. Информации о причинах крушения нет.

Официальные лица и ведомства сообщения о крушении не комментировали.

Военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей» был сконструирован в Советском Союзе и совершил первый полет в феврале 1965 года. Борт предназначен для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для высадки десанта. Ан-22 считается самым большим турбовинтовым самолетом в мире.

Ранее в Дагестане на частный дом рухнул вертолет Ка-226 с людьми на борту. Борт осуществлял рейс из Кизляра к базе отдыха «Солнечный берег» в Карабудахкентском районе. Жертвами происшествия стали четыре человека, еще трое пострадали.