18:34, 9 декабря 2025

Стало известно о подготовке США к свержению Мадуро

CNN: США разрабатывают планы на случай отстранения Мадуро
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа тайно разрабатывает несколько планов на случай, если венесуэльский лидер Николас Мадуро будет отстранен от власти. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

«Они [планы] включают в себя несколько вариантов того, какими могут быть действия США по заполнению вакуума власти и стабилизации обстановки в стране, если Мадуро добровольно уйдет в рамках согласованного ухода или будет вынужден уйти после ударов США по целям на территории Венесуэлы или других прямых действий», — сказано в сообщении.

Источники отмечают, что в Белом доме готовят несколько вариантов действий на случай любого развития событий. «Это работа федерального правительства — всегда иметь планы A, B и C», — отметил один из высокопоставленных чиновников, добавив, что Трамп не стал бы угрожать Мадуро, если бы его команда не была готова ко всем возможным сценариям.

При этом, по данным телеканала, США не планируют в ближайшее время усиливать свое присутствие в Венесуэле, несмотря на угрозы эскалации со стороны Вашингтона. «Трамп еще не принял решение о том, как он разрешит это противостояние, и внутри администрации существуют различные фракции с диаметрально противоположными взглядами на потенциальные военные или тайные операции по смещению Мадуро», — сказано в сообщении.

Ранее Трамп в интервью Politico заявил, что дни Мадуро сочтены. При этом он отказался отвечать вопрос о том, планирует ли Вашингтон военное вторжение в Венесуэлу.

