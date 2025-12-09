Стало известно о создании сводных подразделений из разбитых бригад ВСУ

ВСУ создают из разбитых 57-й и 58-й бригад подразделения в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали формировать сводные подразделения из двух бригад, понесших потери. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что новые подразделения создают из разбитых 57-й и 58-й бригад в Харьковской области. Источник в российских силовых структурах подчеркнул, что это делается для удобства управления.

Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль Волчанск в Харьковской области. За 18 месяцев боев за город Киев потерял 46 процентов личного состава.