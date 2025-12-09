Реклама

08:25, 9 декабря 2025

Стало известно о желании французских наемников заехать в Херсон

ТАСС: 20 наемников из Франции хотят заехать в Херсон для помощи ВСУ с разведкой
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Около 20 наемников из Франции хотят заехать в Херсон для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) в одной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

Источник подчеркнул, что французские наемники хотят заехать в Херсон для помощи ВСУ в разведке. «По составу неизвестно, но группа вроде как небольшая — человек 20», — уточнил он.

Информатор также рассказал, что один из канадских наемников купил в Николаеве дом за доллары, однако соседи сообщили координаты его нового жилья. Здание случайно попало под прилет, а канадский военный получил ранение и отправился домой.

Ранее бывший генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко предсказал взятие Херсона российскими войсками. По его мнению, после этого российские военные пойдут на Николаев.

