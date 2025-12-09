Стюардесса раскрыла свое отношение к аплодисментам пассажиров после полета

Стюардесса Norse Atlantic призналась, что любит аплодисменты после полета

Стюардесса норвежской авиакомпании Norse Atlantic Airways раскрыла свое отношение к аплодисментам после полета. Мнением она поделилась со Sky News.

Бортпроводница Грейс Хэмпсон призналась, что старается не обращать внимание на это действие пассажиров, но в глубине души она это любит. «Мы летаем с талантливыми пилотами, и они заслуживают аплодисментов за то, что благополучно доставили нас всех в точку назначения», — добавила собеседница издания.

Хэмпсон также рассказала, что не любит, когда путешественники спрашивают, можно ли им пересесть на другое место во время взлета.

«Мы рады разместить пассажиров и создать им максимально комфортные условия во время полета, но нам необходимо, чтобы все они заняли свои места при взлете. Вес и балансировка самолета рассчитываются с учетом пассажиров, груза и других факторов. Правильное распределение веса крайне важно для устойчивости и управляемости лайнера», — пояснила она.

Кроме того, бортпроводница отметила, что у каждой авиакомпании есть свой вариант секретного языка, который члены экипажа используют во время полетов.

«Самый распространенный секретный язык, который мы используем, — это сигналы, которыми мы обмениваемся, когда нам нужно добавить чаю или принести еще одну порцию курицы», — поделилась Хэмпсон.

