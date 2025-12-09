Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:03, 9 декабря 2025Путешествия

Стюардесса раскрыла свое отношение к аплодисментам пассажиров после полета

Стюардесса Norse Atlantic призналась, что любит аплодисменты после полета
Алина Черненко

Фото: NataliAlba / Shutterstock / Fotodom

Стюардесса норвежской авиакомпании Norse Atlantic Airways раскрыла свое отношение к аплодисментам после полета. Мнением она поделилась со Sky News.

Бортпроводница Грейс Хэмпсон призналась, что старается не обращать внимание на это действие пассажиров, но в глубине души она это любит. «Мы летаем с талантливыми пилотами, и они заслуживают аплодисментов за то, что благополучно доставили нас всех в точку назначения», — добавила собеседница издания.

Материалы по теме:
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ» Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ»Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
19 августа 2024

Хэмпсон также рассказала, что не любит, когда путешественники спрашивают, можно ли им пересесть на другое место во время взлета.

«Мы рады разместить пассажиров и создать им максимально комфортные условия во время полета, но нам необходимо, чтобы все они заняли свои места при взлете. Вес и балансировка самолета рассчитываются с учетом пассажиров, груза и других факторов. Правильное распределение веса крайне важно для устойчивости и управляемости лайнера», — пояснила она.

Кроме того, бортпроводница отметила, что у каждой авиакомпании есть свой вариант секретного языка, который члены экипажа используют во время полетов.

«Самый распространенный секретный язык, который мы используем, — это сигналы, которыми мы обмениваемся, когда нам нужно добавить чаю или принести еще одну порцию курицы», — поделилась Хэмпсон.

Ранее издание PYOK раскрыло одну из самых раздражающих бортпроводников привычек пассажиров. Так, члены экипажа не любят, когда люди кладут куртки и пальто на верхние полки для багажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы

    Описано улучшающее жизнь «правило 1-3-5»

    Почти 180 елочных базаров откроется в Подмосковье в преддверии Нового года

    Госдума рекомендовала сохранить запрет сплошных рубок на Байкале

    Зеленский заявил о готовности передать США предложения Украины по урегулированию конфликта

    Способность Европы оказать экономическое давление на Китай оценили

    Оценены шансы Сафонова сыграть сухой матч против «Атлетика» в Лиге чемпионов

    Молодая жена выпала из окна в первую брачную ночь

    Стюардесса раскрыла свое отношение к аплодисментам пассажиров после полета

    Европейский лидер заявил о скором мирном соглашении по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok