Трамп назвал Швецию довольно небезопасной страной

Трамп: Швеция потеряла статус самой безопасной страны в Европе

Швеция потеряла статус самой безопасной страны в Европе. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью журналу Politico.

Слова политика прозвучали в контексте разговора о европейской миграционной политике. «Теперь она известна как очень небезопасная, ну, довольно небезопасная страна. В это едва можно поверить. Это уже совсем другая страна, Швеция», — посетовал Трамп, призвав европейские страны выдворить нелегалов.

Глава Белого дома также указал, что главная причина слабости Европы — желание быть политкорректной.

Ранее Трамп заявил, что большинство стран Европы разлагаются, ими управляют слабые люди. Он подчеркнул, что европейские лидеры должны быть напуганы тем, что разрушают свои страны. По мнению американского лидера, многие страны Европы в скором времени станут нежизнеспособными из-за «катастрофической» миграционной политики.