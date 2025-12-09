Реклама

15:01, 9 декабря 2025Мир

Трамп признал свое положение «папочки» НАТО

Politico: Трамп заявил, что в НАТО его считают своим папочкой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в НАТО его считаютсвоим папочкой. Об этом американский лидер рассказал в интервью журналу Politico.

«НАТО называет меня папочкой. У меня, конечно, есть что сказать по этому поводу», — поделился хозяин Белого дома.

Американский лидер в очередной раз напомнил, что выступил инициатором повышения оборонных расходов альянса с 2 до 5 процентов валового проудкат стран-участниц, а также автором программы оборонной поддержки Украины за счет НАТО.

«Но, хм, Европа разрушается», — посетовал президент Соединенных Штатов.

Ранее Трамп пообещал хорошенько ударить назвавшего его «папочкой» генерального секретаря НАТО Марка Рютте, если тот думает о нем плохо.

