Трамп раскрыл роль Обамы в отказе Украины от Крыма

Трамп: Обама заставил украинские власти отказаться от Крыма в пользу России

Бывший президент США Барак Обама заставил украинские власти отказаться от Крыма в пользу России. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в интервью Politico.

«Обама заставил их (Киев — прим. «Лента.ру») отказаться от Крыма. Это было», — передает слова Трампа издание.

Президент Соединенных Штатов вместе с тем выразил восхищение Крымом. Говоря о полуострове, он отметил его красоту, размеры и большое количество воды вокруг его территорий. «Там лучшая погода, все самое лучшее», — заключил политик.

Трамп также раскрыл глупое решение бывшего президент США Джо Байдена по Украине. По его словам, оно заключалось в выделении Киеву 350 миллиардов долларов.