Трамп: Байден глупо отдал Украине 350 миллиардов евро

Бывший президент США Джо Байден отдал Украине 350 миллиардов евро, что было глупым решением. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в интервью Politico.

«Байден так глупо выделил им 350 миллиардов долларов», — отметил Трамп.

Американский лидер добавил, что с тех пор США «больше не отправляют» никаких денег Киеву. По словам Трампа, события в рамках конфликта развивались бы по-другому, если бы его предшественник не выделил столько средств Украине.

Ранее глава Белого дома заявил, что Россия обладает сильной переговорной позицией, в отличие от Украины.