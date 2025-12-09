Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:58, 9 декабря 2025ЭкономикаЭксклюзив

Уходящий год назвали одним из самых теплых в истории

Вильфанд: 2025 год войдет в тройку самых теплых на планете
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Уходящий 2025 год с большой вероятностью войдет в тройку самых теплых на планете за всю историю наблюдений. Об этом «Ленте.ру» рассказала научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Уже данные за 11 месяцев поступили, и, если чего-то необычного не произойдет, с большой степенью вероятности он войдет в тройку самых теплых», — сказал Вильфанд.

Средняя температура последнего трехлетия на планете (2023-2025 годы) — превысит 1,5 градуса, то есть тенденция к повышению глобальной температуры очевидна, отметил метеоролог. Средняя глобальная температура повышается в основном из-за антропогенных факторов, то есть за счет человеческих производств, а это говорит о том, что в будущем температура на планете продолжит увеличиваться, уточнил Вильфанд.

Материалы по теме:
От снега в июне до бабьего лета. Как в России прогнозируют погоду?
От снега в июне до бабьего лета.Как в России прогнозируют погоду?
5 декабря 2025
Ученые зафиксировали на Земле начало масштабной климатической катастрофы. Она коснется миллиардов людей
Ученые зафиксировали на Земле начало масштабной климатической катастрофы.Она коснется миллиардов людей
30 октября 2025

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщала о том, что среднегодовая глобальная средняя температура на Земле ближайшие пять лет будет на 1,2-1,9 градуса выше, чем за 1850-1900 годы (доиндустриальный период). Это приведет к учащению засух, волнам жары, экстремальным осадкам, таянию ледяных щитов, морского льда и ледников, нагреванию океана и повышению уровня моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина бросила против российских войск «машину апокалипсиса»

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Жители российского города обвинили власти в снежном апокалипсисе

    Просрочки россиян по ипотеке на «вторичку» подсчитали

    Алина Загитова показала внешность с новым имиджем

    Группа мошенниц нашла способ отбирать недвижимость у пенсионеров

    Трамп испытал ненависть при виде Лондона и Парижа

    Россиянин попытался выехать за границу с книгой про Гитлера и нарвался на штраф

    Путин назвал объединяющее россиян качество

    Психолог назвал главную ошибку Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok