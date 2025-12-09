Уходящий год назвали одним из самых теплых в истории

Уходящий 2025 год с большой вероятностью войдет в тройку самых теплых на планете за всю историю наблюдений. Об этом «Ленте.ру» рассказала научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Уже данные за 11 месяцев поступили, и, если чего-то необычного не произойдет, с большой степенью вероятности он войдет в тройку самых теплых», — сказал Вильфанд.

Средняя температура последнего трехлетия на планете (2023-2025 годы) — превысит 1,5 градуса, то есть тенденция к повышению глобальной температуры очевидна, отметил метеоролог. Средняя глобальная температура повышается в основном из-за антропогенных факторов, то есть за счет человеческих производств, а это говорит о том, что в будущем температура на планете продолжит увеличиваться, уточнил Вильфанд.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщала о том, что среднегодовая глобальная средняя температура на Земле ближайшие пять лет будет на 1,2-1,9 градуса выше, чем за 1850-1900 годы (доиндустриальный период). Это приведет к учащению засух, волнам жары, экстремальным осадкам, таянию ледяных щитов, морского льда и ледников, нагреванию океана и повышению уровня моря.