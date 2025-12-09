В Европе раскрыли риски конфискации замороженных российских активов

Euroclear: Кредит за счет активов РФ поставит под угрозу финансовую стабильность

Глава Euroclear Валери Урбен заявила, что у депозитария, где хранится большая часть замороженных российских активов, нет свободных денег для Европейского союза (ЕС) из-за судебных рисков. Об пишет Reuters со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Никаких свободных денег от Euroclear для ЕС нет. Это деньги Euroclear, и в связи с этим есть иски о компенсации от российского Центробанка», — подчеркнула она.

Так Урбен прокомментировала возможное использование российских активов для финансирования кредита Украине в размере 165 миллиардов евро. В эту сумму входят 25 миллиардов евро замороженных активов РФ, а также 140 миллиардов евро из бельгийского депозитария Euroclear.

Урбен сообщила, что этот план может поставить под угрозу финансовую стабильность. Она назвала предлагаемый кредит «неизведанной территорией» и сомнительной с юридической точки зрения.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план, который включает в себя два варианта финансовой поддержки Украины. Это «репарационный кредит» из замороженных активов России и заимствования под гарантии общего бюджета Европейского союза.