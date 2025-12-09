Реклама

В МИД ответили на вопрос о диалоге с США о СНВ-3

Рябков: РФ не ведет с США диалог о продлении действия нового договора о СНВ-3
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В настоящее время Россия не ведет с США диалог о продлении действия нового договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает Reuters.

«Мы не ведем диалога с Соединенными Штатами по этому вопросу», — сказал он.

22 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после того, как его срок закончится, а именно 5 февраля 2026 года.

Ранее Путин отметил, что если Соединенные Штаты не захотят продлевать Договор о стратегических наступательных вооружениях, то «и не надо».

