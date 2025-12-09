В Москве стало продаваться меньше квартир в новостройках

«Метриум»: Объем предложений в новостройках Москвы за месяц сократился на 14 %

Объем предложений в новостройках Москвы за месяц сократился на 14 процентов. Об этом говорится в анализе компании «Метриум», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ноябре на рынке новостроек массового сегмента было выставлено 10,4 тысячи лотов (минус 49 процента за год) в 78 проектах. Из них 9,3 тысячи — квартиры (минус 15 процентов за месяц, минус 49 процентов за год) и 1,1 тысячи — апартаменты (минус 12 процентов за месяц, минус 47 процентов за год). Отмечается, что за месяц на рынок не вышло ни одного проекта массового сегмента.

Средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов по итогам ноября 2025 года составила 404,3 тысячи рублей (плюс 5 процентов за месяц, плюс 23 процента за год). Средневзвешенная цена квартир — 411,78 тысячи рублей за квадратный метр (плюс 5 процентов за месяц, плюс 24 процента за год), апартаментов — 326 тысячи рублей за квадратный метр (плюс 3 процента за месяц, плюс 14 процентов за год).

