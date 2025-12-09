Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:45, 9 декабря 2025Экономика

В Москве стало продаваться меньше квартир в новостройках

«Метриум»: Объем предложений в новостройках Москвы за месяц сократился на 14 %
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифон. / «Лента.ру»

Объем предложений в новостройках Москвы за месяц сократился на 14 процентов. Об этом говорится в анализе компании «Метриум», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ноябре на рынке новостроек массового сегмента было выставлено 10,4 тысячи лотов (минус 49 процента за год) в 78 проектах. Из них 9,3 тысячи — квартиры (минус 15 процентов за месяц, минус 49 процентов за год) и 1,1 тысячи — апартаменты (минус 12 процентов за месяц, минус 47 процентов за год). Отмечается, что за месяц на рынок не вышло ни одного проекта массового сегмента.

Средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов по итогам ноября 2025 года составила 404,3 тысячи рублей (плюс 5 процентов за месяц, плюс 23 процента за год). Средневзвешенная цена квартир — 411,78 тысячи рублей за квадратный метр (плюс 5 процентов за месяц, плюс 24 процента за год), апартаментов — 326 тысячи рублей за квадратный метр (плюс 3 процента за месяц, плюс 14 процентов за год).

Ранее россиянам посоветовали гасить ипотеку с большим процентом досрочно, чтобы избежать переплат. Кроме того, следует получить налоговый вычет по ипотечному займу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самый большой турбовинтовой самолет в мире потерпел крушение под Иваново. Что известно о катастрофе к этому часу?

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Партнеры России по БРИКС стали закупать больше нефти у ОАЭ

    Трамп назвал страны Европы разлагающимися

    В российском регионе увидели снежные рулоны

    Назван один из самых недооцененных факторов сокращения жизни

    В России начали готовить к запуску простаивающий более 10 лет автозавод

    Лукашенко задался вопросом о визите к психиатру

    В США заявили о наличии у России козырей по Украине

    Трамп поделился реакцией украинцев на его мирное предложение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok