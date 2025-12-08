Россиянам назвали способы сэкономить на ипотеке

Эксперт Варфоломеев: Налоговый вычет по ипотеке поможет сэкономить на кредите

Ипотеку под большой процент стоит гасить досрочно. Этот и другие способы сэкономить на кредите россиянам назвал инвестиционный советник в реестре ЦБ Сергей Варфоломеев, комментарий эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

Для того, чтобы уменьшить остаток задолженности, снизить начисляемые проценты в будущем и ускорить выход из ипотеки, важно вносить дополнительные платежи по основному долгу сверх ежемесячного графика. «Существует несколько вариантов досрочного погашения: сокращение срока кредита, при котором ежемесячный платеж остается прежним, но кредит закрывается быстрее, и снижение ежемесячного платежа, что уменьшает нагрузку на бюджет», — объяснил Варфоломеев. Он призвал россиян погашать долг досрочно, даже небольшими суммами, и регулярно писать заявления в банк, чтобы уведомлять его о досрочном погашении.

Еще один эффективный способ сэкономить на жилищном кредите, о котором упомянул эксперт, — налоговый вычет по ипотеке. Специалист отметил, что существуют два вида вычетов — на покупку жилья, где максимальная сумма составляет 260 тысяч рублей, и на уплаченные проценты по ипотеке — до 390 тысяч рублей. «Оформление вычета возможно через работодателя или налоговую инспекцию, при этом важно наличие официального дохода, облагаемого НДФЛ», — поделился информацией Варфоломеев. При этом он уточнил, что право на вычет не зависит от количества лет владения объектом недвижимости.

