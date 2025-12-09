Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:00, 9 декабря 2025Россия

В Новосибирске загорелось здание педагогического колледжа

МЧС: Пожар произошел в педагогическом колледже в Новосибирске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПожар в Москве:

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Новосибирске на улице Линейной произошел пожар в педагогическом колледже. Проводится эвакуация, проинформировали в региональном ГУ МЧС России.

«Поступила информация о возгорании в Новосибирском педагогическом колледже № 1 им. А.С. Макаренко. Проводится эвакуация», — отметили в ведомстве.

Как утверждается, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже колледжа. Со слов администрации, внутри здания людей нет. К ликвидации пожара привлечено 67 человек и 17 единиц техники. О причинах возгорания не сообщается.

Накануне сообщалось, что в подмосковной Кашире загорелось здание администрации. Происшествие попало на видео. Людей из администрации вывели, информации о пострадавших не поступало.

В ночь со 2 на 3 декабря на строительном рынке в Новой Москве произошел пожар. Инцидент произошел на улице Адмирала Корнилова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    В России призвали по-новому рассчитывать МРОТ

    На Украине заявили об ужесточении условий мирного плана США по территориям

    Стало известно о желании французских наемников заехать в Херсон

    Названо число пострадавших после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    В МИД назвали одно условие продолжения переговоров с Украиной

    Израиль ударил по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

    Власти региона России объявили о разрушениях и пострадавших после атаки ВСУ

    Бастрыкин назвал попытки «прятать наворованное» бессмысленным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok