В Новосибирске загорелось здание педагогического колледжа

МЧС: Пожар произошел в педагогическом колледже в Новосибирске

В Новосибирске на улице Линейной произошел пожар в педагогическом колледже. Проводится эвакуация, проинформировали в региональном ГУ МЧС России.

«Поступила информация о возгорании в Новосибирском педагогическом колледже № 1 им. А.С. Макаренко. Проводится эвакуация», — отметили в ведомстве.

Как утверждается, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже колледжа. Со слов администрации, внутри здания людей нет. К ликвидации пожара привлечено 67 человек и 17 единиц техники. О причинах возгорания не сообщается.

Накануне сообщалось, что в подмосковной Кашире загорелось здание администрации. Происшествие попало на видео. Людей из администрации вывели, информации о пострадавших не поступало.

В ночь со 2 на 3 декабря на строительном рынке в Новой Москве произошел пожар. Инцидент произошел на улице Адмирала Корнилова.