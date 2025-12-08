Под Москвой загорелось здание администрации

В подмосковной Кашире загорелось здание администрации

В подмосковной Кашире загорелось здание администрации. Происшествие попало на видео, ролик опубликовало издание «Подъем» в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как пламенем объяты верхние этажи здания в российском городе. К месту инцидента прибыли пожарные и медики.

Людей из администрации вывели, информации о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что в Новой Москве локализовали пожар на рынке стройматериалов на улице Адмирала Корнилова.

Еще раньше в жилом доме на Пролетарском проспекте в Москве произошел пожар. Тогда из огня спасли 11 человек. Всех их осмотрели медики.