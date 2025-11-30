В жилом доме в Москве произошел пожар

В жилом доме на Пролетарском проспекте в Москве произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «МЧС Москвы».
Возгорание произошло в квартире на шестом этаже жилого дома. Из пожара спасли 11 человек, их осматривают медики.
Позднее в МЧС сообщили, что пожар был ликвидирован. Из квартир вывели еще пять человек.
В результате пострадали двое. Причина возгорания пока не называется.
Ранее стало известно, что москвичка решила сделать ремонт в ванной при свечах и устроила пожар. Девушка получила ожоги.
Перед этим сообщалось, что пожар произошел на территории храма в подмосковных Мытищах. Пламя охватило здание, расположенное у храма. Информации о пострадавших не поступало.