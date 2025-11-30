Россия
10:46, 30 ноября 2025

В жилом доме в Москве произошел пожар

МЧС Москвы: 11 человек спасли из пожара в жилом доме на Пролетарском проспекте
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В жилом доме на Пролетарском проспекте в Москве произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «МЧС Москвы».

Возгорание произошло в квартире на шестом этаже жилого дома. Из пожара спасли 11 человек, их осматривают медики.

Позднее в МЧС сообщили, что пожар был ликвидирован. Из квартир вывели еще пять человек.

В результате пострадали двое. Причина возгорания пока не называется.

Ранее стало известно, что москвичка решила сделать ремонт в ванной при свечах и устроила пожар. Девушка получила ожоги.

Перед этим сообщалось, что пожар произошел на территории храма в подмосковных Мытищах. Пламя охватило здание, расположенное у храма. Информации о пострадавших не поступало.

