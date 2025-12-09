В Раде напомнили о «блэкауте в Москве» на фоне слов Зеленского об энергетическом перемирии

Гончаренко: Зеленский хочет энергетического перемирия вместо блэкаута в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский хочет энергетического перемирия, хотя раньше грозился устроить блэкаут в Москве. Об этом напомнил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

По его словам, украинский лидер вначале пообещал погрузить во тьму российскую столицу, а затем, после того, как РФ устроила блэкаут на Украине, объявил о готовности республики к энергетическому перемирию.

«Проблема [Зеленского] в том, что он так и переговоры ведет. Не тогда, когда мы в сильной позиции, а когда полный ***», — написал нардеп.

Кроме того, Гончаренко поделился инсайдерской информацией о переговорах Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в августе 2025 года. По его словам, тогда украинскому лидеру предложили объявить единоличное энергетическое перемирие и обещали, что спустя час Россия присоединится к такому решению со своей стороны.

«Почему предлагали тогда такое? Потому что мы довольно удачно били по нефтеперерабатывающим заводам и это была наша позиция силы. Но было понятно, что зимой будет очень сложно уже нам», — пояснил депутат Рады. Он отметил, что Зеленский ответил на это предложение категорическим отказом.

В то же время источники «Новости.LIVE» в офисе президента Украины опровергли слова Гончаренко о предложении американской стороны в вопросе энергетического перемирия.

«У этого человека не может быть никаких инсайдов из переговоров», — отметили собеседники издания.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что энергосистема Украины находится в критическом состоянии: электростанции разрушены, не справляются с нагрузкой, которая возрастает по мере падения температуры. Он подчеркнул, что Россия не станет останавливать удары на зимний период в одностороннем порядке.