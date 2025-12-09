Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:35, 9 декабря 2025Россия

В России оценили роль Европы в конфликте на Украине

Глава РФПИ Дмитриев: Трамп видит поджигателей конфликта на Украине и их саботаж
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что президент США Дональд Трамп насквозь видит поджигателей конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

Дмитриев прокомментировал репост Трампом в социальной сети Truth Social публикации издания The New York Post с заголовком «Бессильные европейцы могут только выпускать гнев, когда Трамп справедливо отстраняет их от украинской сделки».

«Шах и мат. Президент Трамп насквозь видит поджигателей войны и их саботаж», — написал глава РФПИ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров емко высказался о требованиях Европы участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. До этого он заявил, что Европа сорвала предыдущие договоренности по урегулированию конфликта на Украине

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком поздно». Первая завершенная Трампом война разгорелась с новой силой. Чем это грозит российским туристам?

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Освобождение Россией одного населенного пункта повлияет на ход всей СВО

    Трамп решил помочь пострадавшим от торговой войны с Китаем фермерам

    Раскрыт неожиданный предвестник болезни Паркинсона

    Родившая от 16-летнего школьника учительница получит новое наказание

    Макрон заявил о «козырях» в урегулировании украинского конфликта

    Президент Польши отказался ехать на Украину

    В Британии назвали козырь России на переговорах

    Десятки тысяч россиян пожаловались Мизулиной из-за блокировки Roblox

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok