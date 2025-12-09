В России оценили роль Европы в конфликте на Украине

Глава РФПИ Дмитриев: Трамп видит поджигателей конфликта на Украине и их саботаж

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что президент США Дональд Трамп насквозь видит поджигателей конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

Дмитриев прокомментировал репост Трампом в социальной сети Truth Social публикации издания The New York Post с заголовком «Бессильные европейцы могут только выпускать гнев, когда Трамп справедливо отстраняет их от украинской сделки».

«Шах и мат. Президент Трамп насквозь видит поджигателей войны и их саботаж», — написал глава РФПИ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров емко высказался о требованиях Европы участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. До этого он заявил, что Европа сорвала предыдущие договоренности по урегулированию конфликта на Украине