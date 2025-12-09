Реклама

Экономика
10:13, 9 декабря 2025Экономика

В России оценили темпы роста использования роботов

«Ъ»: Плотность роботизации в России увеличится в 2025 году на 36 %
Дмитрий Воронин

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Плотность роботизации в России увеличится в 2025 году на 36 процентов, достигнув 40 штук на 10 тысяч работников. Об этом со ссылкой на оценки Kept пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Отмечается, что в 2024-м по данным той же организации показатель вырос на 53 процента, до 29 роботов на 10 тысяч сотрудников. Росстат по итогам прошлого года заявил о росте эксплуатационного парка промышленных роботов на 62 процента, до 20,8 тысячи.

Согласно консервативному сценарию аналитиков Kept, на реализацию которого могут повлиять снижение закупочной активности предприятий, спад производительности промышленности, сокращение инвестиций из-за высоких ставок, плотность роботизации к 2030 году в России не достигнет цели по вхождению в топ-25 стран, составив 134 робота на 10 тысяч работников. Оптимистичный сценарий предполагает годовой прирост использования роботов на уровне 36 процентов и вхождение в топ-25 со 185 штуками на 10 тысяч человек.

Применение роботов власти рассматривают в том числе как способ справиться с дефицитом кадров в России. По словам директора Центра исследований «Умного города» НИУ ВШЭ Константина Трофименко, в ближайшее десятилетие ключевой тенденцией на стройках страны станет сочетание традиционных и роботизированных технологий, а через 10-15 лет начнется массовая роботизация работы в отрасли.

