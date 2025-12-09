В России оценили уровень истощения запасов газа

ГКЗ: Традиционные запасы газа в России выработаны на 70 процентов

Россия обеспечена запасами газа на 98 лет. Об этом заявил руководитель госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров. Его процитировало ТАСС.

Он пояснил, что традиционные запасы этого энергоносителя в России выработали уже на 70 процентов. В то же время на государственном уровне пока не возникло понятия трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Между тем их доля в текущих запасах составляет 54 процента.

В такой ситуации, по словам Шпурова, следует стимулировать разработку трудноизвлекаемых запасов. Речь, в частности, идет о фискальных механизмах государственной поддержки, проведении большого количества геологоразведочных работ и создания технологий освоения ТРИЗ.

В конце октября глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон констатировал, что для освоения запасов газа в Арктике и производства сжиженного природного газа (СПГ) российским компаниям необходима международная поддержка. Без этого «освоение арктической зоны практически невозможно».