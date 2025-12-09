Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:45, 9 декабря 2025Экономика

В России предупредили о росте невозможных к покрытию убытков по страховке

ВСС: Доля недоступных к покрытию убытков по ОСАГО вырастет до 10 процентов
Вячеслав Агапов
СюжетОСАГО

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В 2026 году доля убытков по полисам ОСАГО, которые не могут быть покрыты в рамках существующих лимитов в 400 тысяч рублей, вырастет. Об этом предупредил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, его цитирует РИА Новости.

Выступая на круглом столе в Совете Федерации по проблемам и перспективам развития страхового рынка в России, эксперт отметил, что доля невозможных к покрытию убытков по страховке составляет 7,2 процента. В следующем году доля недоступных к погашению потерь вырастет до 10 процентов.

В качестве меры борьбы с такой тенденцией стоит рассмотреть возможность увеличить лимиты выплат по ОСАГО до одного миллиона рублей в части возмещений вреда имуществу и до двух миллионов в части возмещения вреда здоровью и жизни.

С 9 декабря Центральный банк России расширил тарифный коридор базовых ставок ОСАГО для всех видов транспорта. Для легковых и прочих транспортных средств пределы базового тарифа сдвинули на 15 процентов вверх и вниз, для мотоциклов — на 40 процентов. Издание подчеркнуло, что подорожание полисов в первую очередь затронет автовладельцев, которые регулярно становятся виновниками ДТП и формируют основной объем убытков для компаний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы

    Описано улучшающее жизнь «правило 1-3-5»

    Почти 180 елочных базаров откроется в Подмосковье в преддверии Нового года

    Госдума рекомендовала сохранить запрет сплошных рубок на Байкале

    Зеленский заявил о готовности передать США предложения Украины по урегулированию конфликта

    Способность Европы оказать экономическое давление на Китай оценили

    Оценены шансы Сафонова сыграть сухой матч против «Атлетика» в Лиге чемпионов

    Молодая жена выпала из окна в первую брачную ночь

    Стюардесса раскрыла свое отношение к аплодисментам пассажиров после полета

    Европейский лидер заявил о скором мирном соглашении по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok