Депутат Колесник: Германия закопает 52 миллиарда евро в ядерную яму

В Германии довольно серьезно упал уровень жизни, однако там решили забрать деньги у своих налогоплательщиков и закопать их в землю, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Германия готовится одобрить крупнейший в своей истории пакет военных заказов на сумму 52 миллиарда евро. Отмечается, что это часть усилий правительства по превращению бундесвера в сильнейшую армию Европы.

Депутат напомнил, что страны Евросоюза, включая Германию, уже грозили объявить войну к 2030 году. По его словам, в ответ на это России остается только укреплять свою обороноспособность.

«Забирают деньги у своих плательщиков. 52 миллиарда евро закопать в ядерную яму — я думаю, это неосмотрительно. Наоборот, могли бы наводить какие-то мосты, хотя бы шаткие. А вместо этого они копают себе яму этими 52 миллиардами. Перед смертью и пожить-то нормально не сумеют», — прокомментировал Колесник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большинство стран Европы разлагаются, ими управляют слабые люди. Он подчеркнул, что европейские лидеры должны бояться того, что они разрушают свои страны.