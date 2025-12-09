Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:37, 9 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о закопавшей миллиарды евро в ядерную яму Германии

Депутат Колесник: Германия закопает 52 миллиарда евро в ядерную яму
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В Германии довольно серьезно упал уровень жизни, однако там решили забрать деньги у своих налогоплательщиков и закопать их в землю, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Германия готовится одобрить крупнейший в своей истории пакет военных заказов на сумму 52 миллиарда евро. Отмечается, что это часть усилий правительства по превращению бундесвера в сильнейшую армию Европы.

Депутат напомнил, что страны Евросоюза, включая Германию, уже грозили объявить войну к 2030 году. По его словам, в ответ на это России остается только укреплять свою обороноспособность.

«Забирают деньги у своих плательщиков. 52 миллиарда евро закопать в ядерную яму — я думаю, это неосмотрительно. Наоборот, могли бы наводить какие-то мосты, хотя бы шаткие. А вместо этого они копают себе яму этими 52 миллиардами. Перед смертью и пожить-то нормально не сумеют», — прокомментировал Колесник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большинство стран Европы разлагаются, ими управляют слабые люди. Он подчеркнул, что европейские лидеры должны бояться того, что они разрушают свои страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о судьбе экипажа упавшего под Иваново Ан-22

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Глава МИД Венгрии объяснил решение ЕС игнорировать коррупцию на Украине

    В России оценили обстановку на границе Украины и Белоруссии

    Боец СВО со словами «мы не знали даже его имени» сообщил о накрывшем собой гранату солдате

    В Белоруссии сравнили обстановку в стране с июнем 1941 года

    В «Спартаке» высказались о поисках нового главного тренера

    Москву завалит снегом

    Спецслужбы Белоруссии установили личность оператора залетевшего из Литвы дрона

    Аэропорт Москвы частично вернулся к работе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok