Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:40, 9 декабря 2025Силовые структуры

В России значительно выросла средняя сумма взятки

Генпрокурор РФ Гуцан: Средняя сумма взятки составила 1 миллион рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России средняя сумма взятки составила примерно 1 миллион рублей. Об этом ТАСС сообщил генпрокурор страны Александр Гуцан.

По его словам, этот показатель установлен по выявленным в текущем году фактам взяточничества. Этот вид преступления равняется 60 процентам в общей структуре коррупционной преступности.

Средний размер взятки существенно вырос по сравнению с предыдущими годами. Согласно статистике Судебного департамента Верховного суда России, чаще всего взятка равнялась десяти тысячам рублей.

В 2024 году самым популярным размером подкупа назывались суммы в 10-50 тысяч рублей.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван потрясший страны Запада шаг Путина

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    Экс-министр российского региона умер после выхода из СИЗО

    В Московском регионе ввели новые правила по прерыванию беременности

    Любителей горячих ванн предупредили о риске внезапной смерти

    Мужчина разбогател на 52 миллиона рублей из-за скуки

    Саркози пожаловался на ад в тюрьме

    Раскрыто решение суда по осужденному второй раз пожизненно серийному маньяку Миргороду

    Силуанов признал невозможность постоянного наращивания расходов бюджета

    ВС России в зоне СВО начали применять новый «Сварог»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok