В России значительно выросла средняя сумма взятки

В России средняя сумма взятки составила примерно 1 миллион рублей. Об этом ТАСС сообщил генпрокурор страны Александр Гуцан.
По его словам, этот показатель установлен по выявленным в текущем году фактам взяточничества. Этот вид преступления равняется 60 процентам в общей структуре коррупционной преступности.
Средний размер взятки существенно вырос по сравнению с предыдущими годами. Согласно статистике Судебного департамента Верховного суда России, чаще всего взятка равнялась десяти тысячам рублей.
В 2024 году самым популярным размером подкупа назывались суммы в 10-50 тысяч рублей.