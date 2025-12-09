В России значительно выросла средняя сумма взятки

Генпрокурор РФ Гуцан: Средняя сумма взятки составила 1 миллион рублей

В России средняя сумма взятки составила примерно 1 миллион рублей. Об этом ТАСС сообщил генпрокурор страны Александр Гуцан.

По его словам, этот показатель установлен по выявленным в текущем году фактам взяточничества. Этот вид преступления равняется 60 процентам в общей структуре коррупционной преступности.

Средний размер взятки существенно вырос по сравнению с предыдущими годами. Согласно статистике Судебного департамента Верховного суда России, чаще всего взятка равнялась десяти тысячам рублей.

В 2024 году самым популярным размером подкупа назывались суммы в 10-50 тысяч рублей.