В российском регионе впервые прооперировали ребенка с редким диагнозом

В ХМАО впервые прооперировали ребенка с послеоперационной перфорацией трахеи

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) врачи впервые прооперировали ребенка с редким диагнозом — послеоперационной перфорацией трахеи. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Сургутской травмбольницы, расположенной в российском регионе.

15-летний подросток поступил в медицинское учреждение с пневмотораксом. Причиной этого состояния стал дефект стенки трахеи. «5-миллиметровое отверстие стало местом сообщения с плевральной полостью, нарушив ее герметичность, стерильность и вакуум. Воздух из трахеи заполнял пространство, где давление должно оставаться отрицательным, и стеснял легкое», — объяснили сотрудники больницы и уточнили, что у школьника могло также возникнуть опасное для его жизни гнойное воспаление.

Кроме того, выяснилось, что дефект стенки трахеи — это осложнение после операции. Оказалось, что пациенту в другом регионе удалили новообразование вилочковой железы, соседнюю жировую клетчатку и лимфоузлы. Врачи Сургутской больницы — заведующий хирургическим отделением Дмитрий Горлов и хирург-эндоскопист Илья Любарский — решили применить малоинвазивную методику, чтобы не подвергать мальчика дополнительным вмешательствам. «Через естественные дыхательные пути установили эндотрахеальный нитиноловый стент с защитным покрытием. Он перекрыл дефект, легкое сразу расправилось и начало выполнять свои функции», — рассказали авторы поста.

Через три недели пациент выздоровел, и стент извлекли. Его выписали без ограничительных рекомендаций.

