Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:39, 9 декабря 2025Моя страна

В российском регионе впервые прооперировали ребенка с редким диагнозом

В ХМАО впервые прооперировали ребенка с послеоперационной перфорацией трахеи
Мария Винар

Фото: worradirek / Shutterstock / Fotodom

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) врачи впервые прооперировали ребенка с редким диагнозом — послеоперационной перфорацией трахеи. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Сургутской травмбольницы, расположенной в российском регионе.

15-летний подросток поступил в медицинское учреждение с пневмотораксом. Причиной этого состояния стал дефект стенки трахеи. «5-миллиметровое отверстие стало местом сообщения с плевральной полостью, нарушив ее герметичность, стерильность и вакуум. Воздух из трахеи заполнял пространство, где давление должно оставаться отрицательным, и стеснял легкое», — объяснили сотрудники больницы и уточнили, что у школьника могло также возникнуть опасное для его жизни гнойное воспаление.

Материалы по теме:
«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?» Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?»Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
28 ноября 2019
«Тот плохой коммунист, кто не мыт и не чист» Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса
«Тот плохой коммунист, кто не мыт и не чист»Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса
2 апреля 2020

Кроме того, выяснилось, что дефект стенки трахеи — это осложнение после операции. Оказалось, что пациенту в другом регионе удалили новообразование вилочковой железы, соседнюю жировую клетчатку и лимфоузлы. Врачи Сургутской больницы — заведующий хирургическим отделением Дмитрий Горлов и хирург-эндоскопист Илья Любарский — решили применить малоинвазивную методику, чтобы не подвергать мальчика дополнительным вмешательствам. «Через естественные дыхательные пути установили эндотрахеальный нитиноловый стент с защитным покрытием. Он перекрыл дефект, легкое сразу расправилось и начало выполнять свои функции», — рассказали авторы поста.

Через три недели пациент выздоровел, и стент извлекли. Его выписали без ограничительных рекомендаций.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии хирурги успешно прооперировали 100-летнюю женщину с переломом бедра, полученным при падении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России ответил Трампу на слова о Зеленском

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Зеленский объявил о готовности к энергетическому перемирию

    Стало известно о гибели в ВСУ целыми семьями

    Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине

    Путин одной фразой высказался о российских алгоритмах управления роем беспилотников

    Двух российских баскетболистов дисквалифицировали на два года за ставки

    Раскрыто число похороненных за неделю солдат ВСУ в одном украинском регионе

    Стало известно о гибели служившего по «молодежному контракту» бойца ВСУ

    Стало известно о личном желании Трампа вовлечь своего зятя в переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok