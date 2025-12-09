В соседней с Россией стране начнут продавать обновленный Haval H6

Новый Haval H6 с двумя моторами на выбор получил ОТТС в Казахстане

Концерн Great Wall готовится в Казахстане к запуску производства кроссовера Haval H6 актуального поколения. В реестре Казстандарта появилась информация об оформленном в стране одобрении типа транспортного средства на эту модель, сообщил портал «Китайские автомобили». Информация о скором появлении машины на рынке подтверждается тизером, который уже размещен на официальном сайте марки в стране.

Представленный в Китае в июне 2024 года кроссовер заявлен как модель четвертого поколения, но по сути это глубокая модернизация третьего поколения H6, уже знакомого покупателям, что подтверждается идентичным заводским индексом кузова — B01.

Согласно данным сертификата, сборкой автомобиля займется многобрендовый завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (AMMKZ) в Алматы, который работает с брендами Chery, Changan и GWM.

Новый Haval H6 сохранил прежние габариты. Его длина составляет 4703 миллиметра, ширина — 1886 миллиметров, высота — 1730 миллиметров, а колесная база равна 2738 миллиметрам.

Сертификат подтверждает, что в Казахстане кроссовер будут предлагать с двумя бензиновыми двигателями. Базовая версия с передним приводом получит полуторалитровый мотор мощностью 177 лошадиных сил с крутящим моментом 270 ньютон-метров и семиступенчатую роботизированную трансмиссию. Полноприводная модификация оснащается двухлитровым двигателем на 231 лошадиную силу и 380 ньютон-метров, который работает в паре с девятиступенчатым «роботом».

Ранее сообщалось о планах по запуску модели в 2026 году, но появление сертификата и тизера может говорить о более ранних сроках старта продаж. Вслед за Haval H6 на казахстанском заводе планируется выпуск моделей Haval V7 (Raptor) и Haval H6L.