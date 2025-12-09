Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:53, 8 декабря 2025Мир

В США указали на неразумность действий Зеленского

Журналист Санчес: Зеленский ведет переговоры, которые не имеют значения
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поступает неразумно, проводя переговоры, которые не имеют никакого значения, в то время как Россия наступает по всей линии фронта. На это указал американский журналист Рик Санчес в соцсети X.

Санчес отметил, что встречи, которые проводит Зеленский с европейскими лидерами, нацелены лишь на то, чтобы потешить его самолюбие, так как Европа не играет никакой важной роли в урегулировании конфликта, и президент США Дональд Трамп дал это ясно понять. «Что же тогда делает Зеленский со [премьер-министром Киром] Стармером и [президентом Франции Эммануэлем] Макроном?» — задался вопросом журналист.

Ранее с похожим мнением выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он заявил, что президент Украины избегает единственного реального пути урегулирования конфликта — переговоров в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Конгрессвумен призвала отказаться от финансирования Украины в 2026 году

    Фон дер Ляйен эмоционально высказалась насчет российских активов

    Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только в одном банке

    Экс-министра юстиции Украины упрекнули в трате сотен тысяч долларов на колледж сына

    Песков призвал вести переговоры по Украине за закрытыми дверями

    В МИД России назвали истинную цель встречи Зеленского с европейскими лидерами

    Издание Time назвало артиста 2025 года

    Россиян предупредили об опасности «работы мечты»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok