Журналист Санчес: Зеленский ведет переговоры, которые не имеют значения

Президент Украины Владимир Зеленский поступает неразумно, проводя переговоры, которые не имеют никакого значения, в то время как Россия наступает по всей линии фронта. На это указал американский журналист Рик Санчес в соцсети X.

Санчес отметил, что встречи, которые проводит Зеленский с европейскими лидерами, нацелены лишь на то, чтобы потешить его самолюбие, так как Европа не играет никакой важной роли в урегулировании конфликта, и президент США Дональд Трамп дал это ясно понять. «Что же тогда делает Зеленский со [премьер-министром Киром] Стармером и [президентом Франции Эммануэлем] Макроном?» — задался вопросом журналист.

Ранее с похожим мнением выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он заявил, что президент Украины избегает единственного реального пути урегулирования конфликта — переговоров в Москве.