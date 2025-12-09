Реклама

13:54, 9 декабря 2025Россия

Власти впервые прокомментировали крушение военного самолета в российском регионе

Власти Ивановской области: Населенные пункты при крушении Ан-22 не пострадали
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mil.ru / Wikimedia

Населенные пункты Ивановской области при крушении военно-транспортного самолета Ан-22 не пострадали. Происшествие впервые прокомментировали в правительстве российского региона, сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале.

«В Ивановской области во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22. Населенные пункты в результате происшествия не пострадали», — говорится в сообщении.

Власти сообщили о продолжении поисково-спасательной операции. В частности, для установления всех обстоятельств крушения самолета к месту авиакатастрофы вылетела комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

На месте происшествия организован оперативный штаб. Также ведется работа подразделений МЧС России.

О крушении военного самолета стало известно днем во вторник, 9 декабря. По ранее озвученным данным, на борту находились семь членов экипажа, никто из них не выжил. Фрагменты борта начали находить в воде в районе Уводьского водохранилища.

