Россия
13:47, 9 декабря 2025

Самый большой турбовинтовой самолет в мире потерпел крушение под Иваново. Что известно о катастрофе к этому часу?

Минобороны сообщило о крушении военного Ан-22 под Иваново, выживших нет
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Александров / Коммерсантъ

Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области. Воздушное судно рухнуло в Фурмановском районе, в Уводьковское водохранилище рядом с деревней Иванково.

По информации Shot, члены экипажа увели самолет от жилых домов при падении, и Ан-22 разрушился на части. Информации о причинах крушения пока нет.

Военно-транспортный Ан-22 — самый большой в мире турбовинтовой самолет, предназначенный для перевозки на дальние расстояния войск и техники. Как пишет ТАСС, борт совершал плановый облет после ремонта.

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

На борту самолета находились семь членов экипажа

По словам источника, экипаж упавшего Ан-22, предварительно, не выжил. Спасатели ищут летчиков или их тела. В районе крушения борта на водохранилище пока обнаружили лишь обломки самолета.

Известно, что последний раз члены экипажа выходили на связь в 11 утра.

Фото: Russian Emergencies Ministry / Globallookpress.com

Минобороны прокомментировало крушение самолета

Информацию о крушении подтвердили в Министерстве обороны России.

В Ивановской области во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22. Самолет упал в безлюдном районе

Министерство обороны России

В ведомстве добавили, что к месту происшествия вылетели поисково-спасательная команда и комиссия ВКС. Они установят причины крушения самолета и судьбу экипажа.

В прошлом году в Ивановской области потерпел крушение другой военный самолет

12 марта 2024 года в регионе разбился тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76. Жертвами катастрофы стали 16 человек.

Ил-76 выполнял плановый полет. Причиной крушения назвали пожар в одном из двигателей. Борт упал около 13:00 по московскому времени при взлете с аэродрома.

