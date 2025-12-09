Реклама

13:20, 9 декабря 2025Россия

Упавший под Иваново военно-транспортный самолет «Антей» разрушился на части

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей», упавший в Ивановской области, разрушился на части. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, фрагменты найдены на воде и земле в районе Уводьского водохранилища.

Ранее крушение воздушного судна подтвердили в Минобороны России. Как сообщили в ведомстве, борт рухнул в безлюдной местности, однако точное место падения не приводится. Расследованием катастрофы займется комиссия Воздушно-космических сил страны.

О крушении военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» в Ивановской области стало известно днем 9 декабря. Борт совершал плановый облет после ремонта. На борту находились семь человек. Выживших, предварительно, нет. Вероятная причина катастрофы пока не озвучена.

