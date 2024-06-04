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14:02, 4 июня 2024Наука и техника

ВКС России откажутся от «Антеев»

Военно-транспортная авиация России прекратит эксплуатацию Ан-22 в 2024 году

Фото: Сергей Александров / Коммерсантъ

Военно-транспортная авиация Воздушно-космических сил (ВТА ВКС) России откажется от турбовинтовых самолетов Ан-22 «Антей». Эксплуатацию машин прекратят в 2024 году, сообщил командующий ВТА ВКС генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, передает ТАСС.

«Мы находимся в Твери. По сути, это такая столица ВТА неофициальная. Здесь базируется 12-я дивизия, она называется самой тяжелой дивизией в мире. Потому что на вооружении сейчас состоят Ан-124. Самый большой в мире серийно производимый самолет — больше Ан-124 "Руслан" нет. И до этого были легендарные "Антеи", эксплуатацию которых в этом году, к сожалению, мы прекращаем», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Командующий добавил, что всего было выпущено 67 самолетов Ан-22. Часть машин осталась на Украине, а около 60 самолетов находилось в составе ВТА ВКС.

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Ан-22, который остается самым большим в мире турбовинтовым самолетом, совершил первый полет в 1965 году. «Антей» выпускали до 1976 года. Самолет с четырьмя двигателями способен нести до 80 тонн груза.

В апреле первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что госкорпорация нарастит выпуск военно-транспортных самолетов в 2024 году для нужд министерства обороны.

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