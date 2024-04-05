Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:35, 5 апреля 2024Наука и техника

В России нарастят выпуск военно-транспортных самолетов

«Ростех» нарастит выпуск военно-транспортных самолетов для МО России в 2024 году

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Госкорпорация «Ростех» нарастит выпуск военно-транспортных самолетов в 2024 году для нужд Министерства обороны (МО) России. Об этом первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков сообщил ТАСС.

«В этом году мы планируем дальнейшее наращивание выпуска самолетов военно-транспортной и оперативно-тактической авиации в соответствии с потребностями Минобороны России», — сказал он.

Военно-транспортная авиация (ВТА) предназначена для перевозки различных грузов и личного состава. ВТА Вооруженных сил России использует различные модификации самолетов Ил-76, Ан-124 и Ан-12.

В марте министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что ремонт и модернизация тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 позволят продлить срок их эксплуатации до 45 лет.

В декабре гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал, что в 2023 году Минобороны России получило шесть самолетов Ил-76.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Дамбу прорвало в российском городе

      На Украине захотели ужесточить наказание за неявку в военкомат

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Россиянин представился арендатором комнаты и расправился с четырьмя людьми

      В Москве привели в порядок мемориал жертвам теракта

      Для эвакуации после прорыва дамбы в Орске подготовили шесть ПВР

      Небензя призвал Совбез ООН договориться о санкциях против Израиля

      33-летняя Ида Галич показала фигуру в откровенном бикини

      В МАГАТЭ ответили на слова Захаровой об атаках ВСУ на ЗАЭС

      Трое россиян попали под следствие за незаконную продажу огнестрельного оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше