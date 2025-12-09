Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:12, 9 декабря 2025Россия

Минобороны России подтвердило крушение военно-транспортного самолета

Минобороны России подтвердило, что самолет Ан-22 рухнул в Ивановской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Военно-транспортный самолет Ан-22 действительно рухнул в Ивановской области во время облета после ремонта. Факт крушения подтвердили в Министерстве обороны России, заявление приводит ТАСС.

Оборонное ведомство не назвало ни точного места, ни времени крушения. Утверждается, что борт упал в безлюдной местности. В Минобороны отметили, что расследование крушения будет проводить в том числе комиссия Воздушно-космических сил России.

По неподтвержденной информации, крушение произошло в районе Уводьского водохранилища. Предположительно, в катастрофе не выжил никто из семи находившихся на борту Ан-22 человек.

12 марта 2024 года в Ивановской области потерпел крушение другой самолет Министерства обороны — Ил-76. Жертвами катастрофы стали 16 человек.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна судьба экипажа разбившегося российского военно-транспортного самолета

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван способ похудеть к праздникам без диет и спорта

    Российская авиакомпания анонсировала распродажу билетов с 50-процентными скидками

    Оправдывающий террористов ради раскрутки своего канала россиянин выслушал приговор

    Россиян предупредили об опасных способах облегчения острой боли в спине

    Путин назначил нового замглавы МИД

    В России высказались о ходе переговоров по Украине

    Мировой экономике спрогнозировали «эффект храповика»

    Упавший под Иваново военно-транспортный самолет «Антей» разрушился на части

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok