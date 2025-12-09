Минобороны России подтвердило крушение военно-транспортного самолета

Минобороны России подтвердило, что самолет Ан-22 рухнул в Ивановской области

Военно-транспортный самолет Ан-22 действительно рухнул в Ивановской области во время облета после ремонта. Факт крушения подтвердили в Министерстве обороны России, заявление приводит ТАСС.

Оборонное ведомство не назвало ни точного места, ни времени крушения. Утверждается, что борт упал в безлюдной местности. В Минобороны отметили, что расследование крушения будет проводить в том числе комиссия Воздушно-космических сил России.

По неподтвержденной информации, крушение произошло в районе Уводьского водохранилища. Предположительно, в катастрофе не выжил никто из семи находившихся на борту Ан-22 человек.

12 марта 2024 года в Ивановской области потерпел крушение другой самолет Министерства обороны — Ил-76. Жертвами катастрофы стали 16 человек.