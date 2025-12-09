Реклама

Военный эксперт назвал срок остановки энергосистемы Украины

Эксперт Киселев: Энергосистема Украины может остановиться в ближайшие месяцы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Serg Glovny / zumapress.com / Global Look Press

Энергосистема Украины может остановиться в ближайшие месяцы. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев в беседе с ТАСС.

«И железная дорога должна прекратить свое существование», — отметил он.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук рассказал, что украинская энергосистема находится в критическом состоянии.

4 декабря президент Франции Эммануэль Макрон предложил установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на предстоящий зимний период. Он призвал к этому во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

