Силовые структуры
19:38, 9 декабря 2025Силовые структуры

Задержаны члены российской ОПГ «Артаковские»

В Челябинске ФСБ задержала 10 членов ОПГ «Артаковские», у них прошли обыски
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Челябинске сотрудники ФСБ и МВД задержали более десяти членов организованной преступной группировки «Артаковские». Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

По его данным, в области продолжается зачистка ОПГ. Среди задержанных оказался один из приближенных предполагаемого лидера банды Варосяна Артака, он находится в СИЗО. В домах фигурантов прошли обыски, были найдены запрещенные и незаконные к обороту предметы и вещества.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел и избрании им меры пресечения, также устанавливаются их связи в органах госвласти и правоохранительных структурах региона.

Ранее сообщалось, что владельцу модного клуба в Петербурге вынесли приговор за расправу над членом ОПГ.

