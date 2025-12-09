Задержаны члены российской ОПГ «Артаковские»

В Челябинске ФСБ задержала 10 членов ОПГ «Артаковские», у них прошли обыски

В Челябинске сотрудники ФСБ и МВД задержали более десяти членов организованной преступной группировки «Артаковские». Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

По его данным, в области продолжается зачистка ОПГ. Среди задержанных оказался один из приближенных предполагаемого лидера банды Варосяна Артака, он находится в СИЗО. В домах фигурантов прошли обыски, были найдены запрещенные и незаконные к обороту предметы и вещества.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел и избрании им меры пресечения, также устанавливаются их связи в органах госвласти и правоохранительных структурах региона.

