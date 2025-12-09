Владельцу модного клуба в Петербурге вынесли приговор за расправу над членом ОПГ

В Санкт-Петербурге суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима владельца клуба «Грибоедов» Олега Каштело по делу о расправе над несколькими людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по городу.

Каштело признали виновным по статье 105 УК РФ («Убийство»). Он сознался в содеянном и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, 26 января 2000 года Каштело вместе с Вадимом Камалетдиновым и Дмитрием Карликом расправились с членом возглавляемой первым банды — Сергеем Максимовым. Преступление произошло в холле общежития на Сиреневом бульваре.

15 июня 2000 года Карлик и Камалетдинов под руководством Каштело напали на советского спортсмена Вячеслава Бордукова, чтобы похитить у него «Ауди А6». В результате со спортсменом расправились, а его останки нашли лишь в мае 2024 года.

