13:42, 9 декабря 2025Силовые структуры

Владельцу модного клуба в Петербурге вынесли приговор за расправу над членом ОПГ

В Петербурге суд приговорил владельца клуба Каштело за убийство Максимова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура г. Санкт-Петербурга»

В Санкт-Петербурге суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима владельца клуба «Грибоедов» Олега Каштело по делу о расправе над несколькими людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по городу.

Каштело признали виновным по статье 105 УК РФ («Убийство»). Он сознался в содеянном и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, 26 января 2000 года Каштело вместе с Вадимом Камалетдиновым и Дмитрием Карликом расправились с членом возглавляемой первым банды — Сергеем Максимовым. Преступление произошло в холле общежития на Сиреневом бульваре.

15 июня 2000 года Карлик и Камалетдинов под руководством Каштело напали на советского спортсмена Вячеслава Бордукова, чтобы похитить у него «Ауди А6». В результате со спортсменом расправились, а его останки нашли лишь в мае 2024 года.

Ранее «Лента.ру» рассказывала о Карлике, который стал самым жестоким преступником в истории Израиля.

