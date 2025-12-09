Захарова: Каллас не обладает экспертизой для оценки свободы слова в России

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не обладает экспертизой для оценки свободы слова в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Просто неприлично уже даже, по-моему, обсуждать то, что заявляет Кая Каллас. Хочется задать вопрос: кто она такая, чтобы рассуждать на такие глобальные темы? Где тот опыт? Где та жизненная экспертиза? Где тот базис, который позволяет на эти темы таким образом высказываться?» — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что у главы евродипломатии за плечами нет ничего, кроме «позорной истории ее предков, которые продавались любым режимам за любые деньги» ради нахождения у власти. По словам представителя МИД, пребывание самой Каллас у власти в ЕС также является позорной историей.

Ранее Каллас заявила, что властям США следует направить свою критику ограничений свободы слова на Россию, а не на ЕС.