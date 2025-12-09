Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:10, 9 декабря 2025Мир

Захарова ответила на слова Каллас о свободе слова в России

Захарова: Каллас не обладает экспертизой для оценки свободы слова в России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не обладает экспертизой для оценки свободы слова в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Просто неприлично уже даже, по-моему, обсуждать то, что заявляет Кая Каллас. Хочется задать вопрос: кто она такая, чтобы рассуждать на такие глобальные темы? Где тот опыт? Где та жизненная экспертиза? Где тот базис, который позволяет на эти темы таким образом высказываться?» — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что у главы евродипломатии за плечами нет ничего, кроме «позорной истории ее предков, которые продавались любым режимам за любые деньги» ради нахождения у власти. По словам представителя МИД, пребывание самой Каллас у власти в ЕС также является позорной историей.

Ранее Каллас заявила, что властям США следует направить свою критику ограничений свободы слова на Россию, а не на ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России ответил Трампу на слова о Зеленском

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Инженер упал с самолета на бетонный пол в аэропорту Европы

    Кэти Перри выступила на сцене в оголяющих тело доспехах

    Больше половины Киева осталось без электричества

    У принца Гарри заподозрили проблемы с деньгами

    Четвертый за день БПЛА сбили на подлете к Москве

    В российском регионе впервые прооперировали ребенка с редким диагнозом

    Пропавшую 33-летнюю модель нашли в Москве в тяжелом состоянии

    Известная российская журналистка назвала Якубовича «серьезным напряженным дедом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok