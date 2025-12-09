Жена миллиардера Безоса сходила с ним в клуб в крошечном пальто за сотни тысяч рублей

Жена американского миллиардера Джеффа Безоса репортерша Лорен Санчес сходила с ним в клуб в крошечном наряде за сотни тысяч рублей. Соответствующий материал приводит Page Six.

61-летнего предпринимателя и его 55-летнюю избранницу сняли на выходе из заведения Bird Streets в Лос-Анджелесе, США. Санчес предстала перед камерами в черном приталенном мини-пальто из овчины с расположенной по диагонали молнией и глубоким декольте бренда Alaïa. Цена данного предмета гардероба на официальном сайте марки составляет 9970 долларов (примерно 761 тысячу рублей).

Также супруга основателя интернет-компании Amazon надела остроносые сапоги на шпильках и взяла с собой кожаную сумку Chloe стоимостью 2290 долларов (примерно 175 тысяч рублей).

В октябре Лорен Санчес в полупрозрачном платье сходила в ресторан.