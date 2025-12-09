Женщина приютила у себя мигранта и сделала его секс-рабом

В Великобритании женщина держала мигранта в рабстве

В Великобритании мигрант из Сьерра-Леоне получил политическое убежище, после того как побывал в рабстве. Об этом сообщает The Times.

Мужчина, чье имя не называется, рассказал, что его приютила у себя женщина из Нигерии. Вскоре она сделала мигранта своим секс-рабом. Женщина принуждала его к интимной связи с ней и ее друзьями за жилье и еду.

Мужчина рассказал, что не мог это терпеть и однажды отказался сексуально удовлетворять хозяйку. Тогда она ударила его и выгнала на улицу.

Мигрант объяснил, что сбежал в Великобританию, поскольку в своей стране поддерживал оппозиционную партию. Он участвовал в различных политических конференциях, финансировал противников нынешнего президента и выжил после нападения бандитов.

Опасаясь за свою жизнь, мужчина приехал в Великобританию, где его отвели в дом женщины, известной как DS. По его словам, она отобрала у него паспорт и заставляла его работать с пяти утра до десяти вечера каждый день. DS обещала ему платить, но не сделала этого. В конце концов мужчина сбежал и попал в дом к той самой женщине из Нигерии.

Ранее сообщалось, что судью Организации Объединенных Наций (ООН) Лидию Мугамбе признали виновной в том, что она обманом принудила женщину к рабству. Пока судья училась в Оксфорде, та убиралась в ее доме и сидела с детьми.

